Tennis: Zverev als letzter Deutscher bei US Open ausgeschieden

Zverev verlor gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 2:6, 4:6, 3:6. Görges hatte zuvor gegen die Kroatin Donna Vekic mit 7:6 (7:5), 5:7, 3:6 den Kürzeren gezogen und dabei sogar einen Matchball vergeben.

Becker kritisiert Zverev

Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker übte danach heftige Kritik an Zverev. "Er hat sich in den letzten 18 Monaten als Spieler nicht verbessert", sagte Becker: "Insgesamt ist das Spiel ein bisschen zu eindimensional, zu sehr lesbar für den Gegner."

Wie schon in den vorherigen Spielen hatte Zverev arge Probleme mit seinem zweiten Aufschlag. Gegen Schwartzman servierte er 17 Doppelfehler, die "sprechen Bände", kommentierte Becker.

"Der zweite Aufschlag ist der Blick in die Seele eines Tennisspielers." Boris Becker

Zverev selbst wollte das Achtelfinal-Aus nicht überbewerten. "Ich habe schwere Matches gewonnen, ich hab besser gespielt, mein Tennis hat sich verbessert. Das ist das Positive, das ich mitnehme", sagte er.

Zverev sucht keinen Ersatz für Ivan Lendl

Zverev selbst hatte sich nach seinem frühen Aus in Wimbledon von Trainer Ivan Lendl getrennt, seitdem aber noch keinen neuen Coach präsentiert. Auch nach dem Aus bei den US Open will sich Zverev keinen neuen Trainer suchen. "Mein Team bleibt, wie es ist. Ich bin sehr zufrieden damit", sagte er in New York: "Es wird sich nichts tun." Der gebürtige Hamburger wird derzeit von seinem Vater betreut.