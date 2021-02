Tennis: Yannick Hanfmann - Der Neue an Krawietz Seite

Als Yannick Hanfmann vor ein paar Jahren bei den BMW Open in München ziemlich erfolgreich aufgeschlagen hat, konnten die wenigsten Zuschauer etwas mit seinem Namen anfangen. Mittlerweile kennen ihn die Tennisfans hierzulande. Hanfmann ist einer der fünf besten deutschen Spieler, lebt und trainiert beim Tennis-Bund-Stützpunkt in Oberhaching bei München und steht in den Top 100 der Welt. Auch wenn der Weltranglisten-Siebte Andre Rublev bei den Australian Open eine Nummer zu groß für ihn war - ohne Qualifikation erstmals im Hauptfeld der Australian Open dabei zu sein, bringt Hanfmann 100.000 Dollar Preisgeld. Viel mehr verdient er sonst im ganzen Jahr nicht.

Hanfmann zuletzt wieder erfolgreich

Hanfmann hatte noch im November einen Ermüdungsbruch, aber er hat sich zurückgekämpft und zuletzt auch wieder Erfolge gefeiert. Jetzt soll er im besten deutschen Doppel aushelfen. Denn: Andreas Mies, der zusammen mit dem Coburger Kevin Krawietz die French Open gewinnen konnte, hat sich im Vorfeld in Australien am Knie verletzt. Er fällt aus.

Krawietz freut sich

Jetzt tritt Krawietz also mit Hanfmann an. Das neue Doppel kennt sich aus alten Tagen, hat früher schon zusammengespielt und 2018 sogar zwei Turniere in Panama und Mexiko gewonnen: "Das hat gut geklappt", erinnert sich Krawietz. "Yannick hat einen Monster-Kick-Aufschlag, da fühlt man sich gut, wenn man am Netz steht."

Beide sind auch Trainingspartner in Unterhaching und kennen sich sehr gut und seit langer Zeit. Auch wenn es schwer werden dürfte auf Anhieb um den Titel mitzuspielen, sollten Krawietz und Hanfmann in Melbourne zumindest die ein oder andere Runde überstehen.