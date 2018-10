Tennis-WTA-Finale: Kerber verpasst Halbfinaleinzug

Die 3:6, 3:6-Niederlage gegen ihre Angstgegnerin Stephens war nach 100 Minuten besiegelt. Für Kerber ist damit der Traum vom ersten deutschen Triumph beim Saisonfinale seit Steffi Graf 1996 vorerst geplatzt.

Stephens, die zum fünften Mal in Serie gegen Kerber gewann, sicherte sich Platz eins in der Roten Gruppe und trifft am Samstag im Halbfinale auf die Tschechin Karolina Pliskova. Als Gruppenzweite tritt die Niederländerin Kiki Bertens, die zuvor beim Stand von 6:3 nach einer Aufgabe der Japanerin Naomi Osaka ihr letztes Gruppenduell gewonnen hatte, im Kampf um den Finaleinzug gegen die Ukrainerin Jelena Switolina an.

Die Weltranglistenzweite Kerber hätte gegen Stephens gewinnen müssen, um das Halbfinale zu erreichen. So blieb ihr Erfolg am Mittwoch gegen Osaka der einzige in Singapur und der letzte Sieg in einem insgesamt sehr erfolgreichen Jahr 2018.