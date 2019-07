Tennis: Williams greift in Wimbledon nach 24. Grand-Slam-Titel

Mit 37 Jahren und 291 Tagen ist Williams durch den Halbfinalsieg die älteste Grand-Slam-Finalistin in der Ära des Profitennis seit 1968). "Es ist toll, besonders nach dem Jahr, das ich hatte", sagte Williams: "Ich habe einfach ein paar Matches gebraucht, um mich gut zu fühlen. Und jetzt wo ich mich gut fühle, kann ich das tun, was ich liebe: gutes Tennis spielen."

Ihre Gegnerin im Endspiel am Samstag ist die frühere French-Open-Siegerin Simona Halep aus Rumänien, die Jelena Switolina aus der Ukraine 6:1, 6:3 bezwang. Für die 27-Jährige ist es die fünfte Endspiel-Teilnahme bei einem der vier Grand-Slam-Turniere, die erste in Wimbledon.

Williams könnte mit Rekordhalterin Court gleichziehen

Mit einem Finalerfolg würde Williams in der Bestenliste der Grand-Slam-Siegerinnen mit der australischen Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen. Es ist ihre elfte Endspiel-Teilnahme in Wimbledon, sieben Mal hat sie den Rasen-Klassiker in London bisher gewonnen. Im vergangenen Jahr unterlag sie der Kielerin Angelique Kerber.