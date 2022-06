Tennis: Weltranglisten-Jugendspieler bei Top-Turnier in Bamberg

In Bamberg findet ab Sonntag die Internationale Deutsche Tennis Jugendmeisterschaft "ITF German Juniors" statt. Dabei duellieren sich erfolgreiche Nachwuchstennisspielerinnen und -spieler aus der ganzen Welt auf der Tennisanlage des TC Bamberg im Hain, teilt der Stadtverband für Sport in Bamberg e.V. mit.

28 Spieler aus Top 100 der Weltrangliste in Bamberg dabei

Insgesamt sollen fast 200 Top-Talente und Jungprofis dabei sein. Darunter befinden sich laut Sportverband 16 Spieler und zwölf Spielerinnen aus dem elitären Kreis der Top 100 der Weltranglisten. Dazu zählen bei den Herren der auf Platz 18 stehende Rodrigo Pacheco Mendez aus Mexiko oder der Deutsche Liam Gavrielides (Platz 40). Bei den Frauen sollen unter anderem Yaroslava Bartashevich (Platz 19) aus Frankreich, die Deutsche Carolina Kuhl (Platz 41) oder Anastasiya Lopata (Platz 43) aus der Ukraine mit dabei sein.

In den Fußstapfen von Steffi Graf, Ivan Lendl und Boris Becker

Die Internationale Deutsche Jugendmeisterschaft wurde zuletzt bis 2019 elfmal in Folge in Berlin ausgetragen. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die Veranstaltung nun in Bamberg statt. Das Turnier dauert bis zum Sonntag, den 12. Juni. In der Vergangenheit haben Spieler wie Steffi Graf, Boris Becker, Daniil Medvedev oder Ivan Lendl das traditionsreiche Jugendturnier gewonnen. Auch der Coburger Kevin Krawietz konnte sich auf der Siegerliste eintragen. Das Turnier ist von der Bedeutung direkt unter den Junioren-Grand Slams angesiedelt.