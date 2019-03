Tennis: Vier Top-25-Spieler schlagen in München auf

Rekordsieger Kohlschreiber wieder dabei

Fünfeinhalb Wochen vor Turnierbeginn präsentierten die Veranstalter 19 Fix-Starter für das Hauptfeld. Dazu kommen drei Wildcards, vier Qualifikanten und zwei Starter mit Sonderspielrecht. Als Rekordsieger des Turniers geht Philipp Kohlschreiber an den Start. Der dreimalige Champion und Finalist des Vorjahres beginnt in diesen Tagen bereits mit den Vorbereitung auf die Sandplatzsaison. "Ich fühle mich körperlich topfit", sagte er in München.