Tennis: Rybakina gewinnt Wimbledon-Finale gegen Jabeur

Jelena Rybakina schreibt Tennisgeschichte im Finale von Wimbledon: Die 23-Jährige schlägt Ons Jabeur in drei Sätzen und gewinnt als erste Kasachin das Grand-Slam-Turnier im All England Lawn Tennis and Croquet Club.