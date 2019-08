29.08.2019, 08:57 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Tennis: Qualifikant Köpfer in der dritten Runde der US Open

Qualifikant Dominik Köpfer sorgt bei den US Open in New York weiter für Furore und steht in der dritten Runde. Der 25-Jährige aus Furtwangen besiegte den Lokalmatadoren Reilly Opelka glatt mit 6:4, 6:4, 7:6 (7:2).