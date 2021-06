Tennis-Profi Krawietz holt Doppel-Titel in Halle

Kevin Krawietz und Horia Tecau, die erst seit Februar gemeinsam aufschlagen, setzten sich im hart umkämpften Finale der Doppelkonkurrenz mit 7:6 (7:4), 6:4 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime und Hubert Hurkacz aus Polen durch. Das in Halle an drei gesetzte Duo durfte sich über eine Siegprämie von 40.200 Euro freuen.

Für den 29-jährigen Coburger war es der erste Titel mit seinem neuen Partner nach zwei verlorenen Endspielen in Rotterdam und Barcelona.

Außenseiter Humbert feiert Sieg im Einzel

Im Anschluss an den Doppelsieg von Krawietz/Tecau gewann Ugo Humbert die Einzelkonkurrenz beim Rasen-Tennisturnier in Halle. Der ungesetzte 22-Jährige aus Metz besiegte im Finale der mit 1,455 Millionen Euro dotierten Veranstaltung den favorisierten Weltranglisten-Siebten Andrej Rubljow aus Russland mit 6:3, 7:6 (7:4) und feierte damit den größten Erfolg seiner Karriere. Schlüssel zum Sieg waren unter anderen die präzisen Aufschläge und die Längen in den Grundschlägen.

Humbert ist Nachfolger von Rekordsieger Roger Federer und der erste französische Titelträger seit Henri Leconte 1993.

Federer, der letzte Sieger vor der Absage 2020 wegen der Corona-Pandemie, war bei einer der Generalproben für die in einer Woche beginnen All England Championships in Wimbledon bereits im Achtelfinale gescheitert. Hubert, der eine Siegprämie von 133.785 Euro einstrich, hatte im Achtelfinale Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev, ausgeschaltet.