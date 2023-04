Tennis-Profi Alexander Zverev: Der Unvollendete

3. Juni 2022, Roland Garros: Es sind bittere Tränen, unter denen Alexander Zverev in einem Rollstuhl mit schmerzverzerrten Gesicht vom Platz geschoben wird. Der Zeitpunkt könnte für Zverev nicht tragischer sein. Er spielt im French-Open Halbfinale gegen Rafael Nadal, den ersten Satz hatte Nadal gewonnen, nun stand Zverev kurz vor dem Satzausgleich.

Es ist die Chance für den gebürtigen Hamburger mit einem Turniersieg in Paris seine Karriere zu krönen. Es wäre nicht nur sein erster Grand-Slam-Sieg, auch könnte er damit erstmals zur Nummer eins der Welt aufsteigen.

Die Enttäuschung über das dramatische Aus steht Zverev ins Gesicht geschrieben, das wahre Ausmaß der Verletzung wird erst später klar: Ein dreifacher Bänderriss im rechten Sprunggelenk macht eine Operation erforderlich.

Es ist wohl nur ein schwacher Trost für den 25-Jährigen, dass er nach den French Open erstmals in seiner Karriere als Nummer zwei der Welt aufgeführt wird.

Zverev und sein Grand-Slam-Fluch

Denn mit Grand-Slams hat Zverev noch eine Rechnung offen. Olympiasieger und zweifacher Weltmeister ist er, doch auf der Grand-Slam-Bühne will es bislang mit dem Triumpf einfach nicht klappen. Eine einzige Finalteilnahme bei den US Open 2020 steht ihm zu Buche.

Ein Fakt auf den auch der Titel "Der Unvollendete" seiner neu erschienene Doku anspielt. Darin zeigt sich Zverev von einer neuen privaten Seite, nahbar und emotional. Er gibt Einblicke in sein Gefühlsleben und spricht unter anderem über seine Ängste nach der Verletzung: "Ich hatte so viel Angst, dass es für mich auf dem Niveau vorbei ist.“

Es ist ein verwundbarer, offener "Sascha" Zverev, wie ihn seine Fans sonst selten erleben. Sein Talent wurde nie in Frage gestellt, früh wurde er als Wunderkind gehandelt, das möglicherweise in Boris Beckers gewaltige Fußstapfen treten könnte. Doch in das kollektive Herz der Tenniswelt spielt er sich nicht direkt. Sein Auftritt auf dem Platz wird mitunter als arrogant oder verbissen wahrgenommen.

Zverev sorgt für Aufregung - auf und neben dem Platz

Immer wieder hatte er zudem in der Vergangenheit seine Emotionen auf dem Court nicht im Griff. Sein letzter großer Ausraster in Acapulco vergangenes Jahr kostete ihn neben Sympathiepunkten auch den Ausschluss aus dem ATP-Turnier, ein ordentliches Strafgeld und eine Bewährungsstrafe der ATP.

Aufregung gab es auch immer wieder in seinem Privatleben. Einem Rechtsstreit mit seinem Ex-Manager folgten Ermittlungen wegen Gewalt-Vorwürfe der Ex-Freundin. Beide Ermittlungen wurden zugunsten des Tennisspielers beigelegt.

Turbulente Karriere

In Zverevs Karriere gab es lange nur eine Richtung. 2017 schaffte der damals 20-Jährige erstmals den Sprung in die Top 10 der Welt und war bis November 2022 durchgängig Dauergast in dieser Riege.

Doch zwischen seinem Karrierehöhe- und Tiefpunkt liegen gerade einmal zehn Monate. Im August 2021 gelingt ihm der Olympiasieg und drei Monate später wird er auch noch Weltmeister bei den ATP-Finals. Es war die bis dato beste Saison seiner Karriere. Dann im Juni 2022 sein dramatisches Aus bei den French Open, es folgt eine Operation, eine lange Reha und ein Abrutschen auf Platz 16 in der Weltrangliste.

Steiniges Comeback

Das geplante Comeback verzögerte sich, nachdem ein Ödem im Sprunggelenk aufgetreten ist. 188 Tage nach seinem Sturz erfolgte dann die Rückkehr im Dezember bei einem umstrittenen Showturnier in Saudi Arabien.

Das erste große Turnier folgt dann im Januar mit den Australian Open. Ein frühes Aus in Runde eins schafft Zverev noch knapp abzuwenden, in der zweiten Runde ist dann aber gegen Juan Pablo Varillas - die Nummer 107 der Welt - Endstation. Auch ein Vogel, der sich während des Spiels auf Zverevs Haupt entleert, bringt ihm nicht das Quäntchen zusätzliches Glück.

Auch im Frühjahr geht es schleppend voran für Zverev, die nötige Konstanz fehlt noch. In Indian Wells ist im Achtelfinale Schluss, bei den Miami Open noch früher.

Ein kleines Ausrufezeichen und eine deutlich verbesserte Form zeigt der Olympiasieger dann bei seinem ersten Turnier auf Sand seit seiner Verletzung. Bei den Monte Carlo Masters im April scheidet Zverev zwar im Achtelfinale nach langem Kampf und zwei vergebenen Matchbällen gegen den Weltranglisten-Fünften Daniil Medvedev aus, zeigt aber sein bisher bestes Tennis seit seinem Comeback.

ATP-Turnier in München mit guten Omen

Nach Monte Carlo geht es für Zverev mit frischer Motivation direkt zu den BMW Open - einem seiner Lieblingsturniere - wieder auf seinen Lieblingsbelag Sand. Zweimal konnte er dort schon 2017 und 2018 siegen.

Vielleicht ein gutes Omen für Zverev. Das Turnier am Aumeister ist ein weiterer wichtiger Schritt. Es gilt wieder Punkte in der Weltrangliste zu sammeln, Selbstvertrauen zu tanken und sich optimal für die im Mai beginnenden French Open vorzubereiten.

Denn die Grand-Slam-Mission ist für den "Unvollendeten" noch lange nicht abgeschrieben.