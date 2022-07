> Sport > Tennis: Novak Djokovic holt in Wimbledon 21. Grand-Slam-Titel

Tennisprofi Novak Djokovic triumphiert in Wimbledon. Im Endspiel besiegte der Weltranglistendritte den Australier Nick Kyrgios in vier Sätzen. Für den Serben ist es der erste Grand-Slam-Sieg seit dem Vorjahres-Erfolg in Wimbledon.