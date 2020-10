Tennis: Nadal gewinnt die French Open mit Jubiläumssieg

Das Endspiel des letzten Grand Slams des Jahres, dem größere Coronaprobleme aufgrund der strikten Sicherheitsauflagen erspart blieben, startete spektakulär. Djokovic musste bereits nach 45 Minuten den ersten Satz mit der Höchststrafe abhaken. Der spätere Sieger leistete sich hingegen in den ersten beiden Sätzen gerade einmal sechs vermeidbare Fehler. Vor dem dritten Satz nahm sich Nadal noch einmal eine kurze Pause, ging in die Kabine und powerte danach weiter. Djokovic hielt zwar auf einmal dagegen und holte erstmals in dem Match ein Break auf. Doch Nadal war einfach zu stark und untermauerte seine Ausnahmestellung auf Sand letztendlich mit seinem souveränen Dreisatzsieg.

100. Sieg in Paris und eine weiße Weste in den French-Open-Finals

Nadal feierte seinen insgesamt 100. Erfolg auf der roten Asche von Paris in 102 Partien. Er wahrte seine weiße Weste in Finalduellen der French Open und triumphierte bei diesem Turnier zum vierten Mal in Serie. Mit seinem 20. Grand-Slam-Sieg zog Nadal auch in der ewigen Bestenliste mit Roger Federer (Schweiz) gleich.