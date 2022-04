Tennis live in München: Zverev zum Auftakt gegen Youngster Rune

Der 25-jährige Zverev ist nicht optimal in die laufende Saison gestartet. Beim Masters in Miami war er angeschlagen und verlor dann im Viertelfinale gegen den Norweger Casper Ruud, der auch hier in München zum Aufgebot zählt.

Beim letzten Masters in Monte Carlo überzeugte der Hamburger zunächst auf dem Platz und schaffte es bis ins Halbfinale. Dann wurde die aktuell Nummer drei der Welt aber von einer Oberschenkelblessur ausgebremst. Dem späteren Sieger Stefanos Tsitsipas musste er sich geschlagen geben und verpasste den Einzug ins Finale. Überhaupt wartet Alexander Zverev noch auf seinen ersten Titel in dieser Saison.

Zverev ist wieder fit

Die Oberschenkel-Probleme hat der Hamburger mittlerweile im Griff und gibt sich vor seinem Start ins Münchner Turnier zuversichtlich: "Ich denke, dass ich hier frei spielen kann". Los geht es im Achtelfinale gegen den erst 18-jährigen Dänen Holger Rune. Die Nummer 70 der Welt ist bereits seit zwei Jahren auf der Tour und wartet noch auf ihren ersten Turniersieg.

Erstes Duell der Zwei

Diese Premiere möchte Zverev hier in München verhindern und sich am Sonntag selbst zum dritten Mal den Titel auf der Iphitos-Anlage sichern. Der Hamburger und der Däne sind im Rahmen der ATP-Tour zuvor noch nie aufeinander getroffen. 19 Titel und sieben Jahre mehr Profi-Erfahrung, sprechen aber für Olympiasieger Zverev.