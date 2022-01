Tennis: Krawietz/Mies und Zverev im Achtelfinale von Melbourne

Erfolge für die deutschen Tennis-Profis bei den Australian Open in Melbourne: Neben Alexander Zverev hat auch das Duo Kevin Krawietz/Andreas Mies das Achtelfinale erreicht.

Mies und Krawietz liefern "großartiges Match" ab

In ihrem Zweitrundenmatch bezwangen die an zwölf gesetzten Krawietz und Mies die Amerikaner Austin Krajicek/Sam Querrey 6:4, 6:7 (7:9), 6:4. "Es war ein großartiges Match auf einem richtig hohen Level", sagte Mies, der sich Anfang des vergangenen Jahres einer Knorpel-OP am Knie hatte unterziehen müssen und nun schon wieder bestens mit Krawietz harmoniert.

Fürs Weiterkommen muss das Duo nun aber die an fünf gesetzten John Peers aus Australien und Filip Polasek aus der Slowakei bezwingen. "Die Auslosung ist nicht einfach", meinte Krawietz, nachdem er zum ersten Mal gemeinsam mit Mies das Achtelfinale der Australian Open erreicht hatte. Polasek hatte sich 2021 mit dem Kroaten Ivan Dodig in Melbourne den Titel gesichert.

Australian Open: Zverev "hatte zu kämpfen"

Alexander Zverev steht indes zum vierten Mal in Folge im Achtelfinale der Australian Open. Gegen Qualifikant Radu Albot glänzt er zwar nicht, war in kritischen Situationen aber da. "Ich hatte ein bisschen zu kämpfen auf dem Court, ich habe mich nicht perfekt gefühlt", sagte der Hamburger nach dem 6:3, 6:4, 6:4 über den Moldauer.

