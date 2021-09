Tennis: Kohlschreiber verpasst Einzug in dritte US Open-Runde

Routinier Philipp Kohlschreiber war in einer von Regenunterbrechungen beeinträchtigten Partie dem Spanier Pablo Andujar deutlich unterlegen. Kohlschreiber war mit einer 3:2-Bilanz gegen den Weltranglisten-74. ins Match gegangen und hatte sich viel vorgenommen, im ersten Satz agierte er noch auf Augenhöhe mit Andujar. Ab dem zweiten Satz hatte der 37-jährige Augsburger aber größere Probleme mit seinem Gegner, der deutlich weniger vermeidbare Fehler machte. Kohlschreiber musste sich nach rund zwei Stunden Spielzeit geschlagen geben.

Petkovic scheidet gegen Muguruza aus

Andrea Petkovic wollte in der zweiten Runde der US Open für eine Überraschung sorgen, verlor aber gegen die Top-Ten-Spielerin Garbiñe Muguruza in zwei Sätzen. Eine frühere Wimbledonsiegerin war für Andrea Petkovic bei den US Open dann doch zu stark. Zweimal war ein 0:3 nicht mehr aufzuholen, weshalb sich die Tennisspielerin sich am Mittwoch in einem gutklassigen Zweitrundenmatch der Spanierin 4:6, 2:6 geschlagen geben musste. Damit ist nur noch Angelique Kerber als deutsche Teilnehmerin in der Frauenkonkurrenz vertreten.

Otte zieht in Runde zwei ein

Oscar Otte überzeugte mit 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1) gegen den Italiener Lorenzo Sonego und schaffte erstmals in seiner Karriere den Sprung in die zweite Runde. Otte bekommt es dort mit dem US-Amerikaner Denis Kudla zu tun. Eine Enttäuschung muss dagegen die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff verkraften, der Warsteiner unterlag am Dienstag dem Niederländer Tallon Griekspoor 6:2, 6:7 (3:7), 6:4, 4:6, 5:7. Auch Yannick Hanfmann scheiterte mit 0:6, 6:4, 2:6, 1:6 am Kasachen Alexander Bublik ebenso wie Maximilian Marterer aus Nürnberg mit 7:5, 6:7 (8:10), 6:7 (8:10), 3:6 am US-Amerikaner Steve Johnson.