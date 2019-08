Tennis: Kohlschreiber bei US Open raus, Qualifikant überrascht

Kohlschreiber verlor gegen die Nummer 25 der Welt mit 3:6, 6:4, 4:6, 4:6 . In den vergangenen zwei Jahren hatte der Augsburger jeweils das Achtelfinale erreicht. Der 35-Jährige setzte damit sein schwaches Jahr 2019 fort, in dem er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Qualifikant Dominik Köpfer zog dagegen als erster Deutscher in die zweite Runde ein. Der 25-Jährige aus Furtwangen, der erst zum zweiten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier im Hauptfeld steht, bezwang zum Auftakt den Spanier Jaume Munar 6:4, 7:6 (7:2), 5:7, 7:5. Bereits bei seinem Major-Debüt in Wimbledon hatte Köpfer überrascht und war in die zweite Runde eingezogen. In New York trifft er nun auf den US-Amerikaner Reilly Opelka, der gegen den Weltranglisten-11. Fabio Fognini (Italien) 6:3, 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 gewann.

Auch Laura Siegemund bei US Open in Runde zwei

Wenige Stunden nach der Pleite von Angelique Kerber gegen die Französin Kristina Mladenovic setzte sich die Schwäbin in New York gegen Magdalena Frech aus Polen mit 5:7, 6:3, 6:4 durch. Siegemund verwandelte nach 2:37 Stunden ihren Matchball. Ihre Gegnerin in der zweiten Runde ist die US-Amerikanerin Sofia Kenin.