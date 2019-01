Tennis: Kohlschreiber bei Australian Open in Runde zwei

Philipp Kohlschreiber hat die Auftraktrunde der Australian Open überstanden. Der 35-Jährige besiegte den Weltranglisten-261. Li Zhe aus China deutlich 6:2, 6:2, 6:4. Nur im dritten Satz hatte der Augsburger etwas mehr Mühe, ein Break konnte er allerdings abwenden und gewann so nach genau zwei Stunden. In der zweiten Runde am Donnerstag (17.01.) trifft der an Position 32 gesetzte Kohlschreiber auf Joao Sousa aus Portugal.

Maximilian Materer schaffte ebenfalls den Einzug in die zweite Runde. Der Weltranglisten-71. aus Nürnberg gewann gegen den französischen Qualifikanten Gleb Sakharov 6:3, 6:1, 6:3. In der zweiten Runde wartet auf den 23-Jährigen, der im vergangenen Jahr in Melbourne sogar zwei Matches gewonnen hatte, Sakharovs an Position 28 gesetzter Landsmann Lucas Pouille.

Auch Alexander Zverev ist weiter

Auch Alexander Zverev hat die zweite Runde ohne Probleme erreicht. Der Weltranglistenvierte schlug den Slowenen Aljaz Bedene nach knapp zwei Stunden 6:4, 6:1, 6:4. Zverev hatte im Training zuvor eine leichte Fußverletzung erlitten, die bis zur zweiten Runde am Donnerstag aber verheilt sein sollte. "Der Knöchel tut noch ein bisschen weh und ist noch ein bisschen geschwollen, es wird aber jeden Tag besser", sagte der 21-Jährige nach dem Match gegen Bedene. Sein Bruder Mischa Zverev hingegen ist ausgeschieden. Er verlor gegen den Australier Alexei Popyrin 5:7, 6:7 (7:9), 4:6).