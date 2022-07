Tennis: Jule Niemeiers Wimbledon-Lauf soll erst der Anfang sein

Am Ende ihrer ersten Wimbledon-Reise am Dienstagabend bekam Jule Niemeier auch noch einmal Lob von der Spielerin, die ihren Lauf beendete. "Ich habe überall Gänsehaut. Es war so ein schweres Match gegen Jule", schwärmte Tatjana Maria unter dem Jubel der Zuschauer beim Grand-Slam-Turnier in London. "Heute haben wir Deutschland wirklich stolz gemacht."

Die beiden lieferten sich ja einen wahren Tennis-Krimi ums Halbfinale - am Ende gewann Maria 4:6, 6:2, 7:5 nach umkämpften drei Sätzen. Und Niemeier? Die war keinesfalls enttäuscht: "Ich bin sehr optimistisch, dass das nicht mein letztes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier war", sagte sie am Sportschau-Mikrofon.

Niemeier hofft auf viele weitere Grand-Slam-Viertelfinals

"Jetzt gilt es, einfach am Körperlichen nochmal zu arbeiten. Natürlich an den spielerischen Elementen, am Aufschlag, dass er konstanter wird. Und dann hoffe ich, dass da noch viele Viertelfinals folgen werden."

Anders als die 34-jährige Maria steht die 22-jährige Niemeier noch am Anfang ihrer Karriere. Im Mai bestritt sie bei den French Open ihr erstes Grand-Slam-Turnier, unterlag in Runde eins der US-Amerikanerin Sloane Stephens. Nun folgte Nummer zwei - und der Lauf bis in die Runde der letzten acht. Es geht gerade stetig aufwärts in der Tenniskarriere der gebürtigen Dortmunderin, die sich auf Rasen sichtlich wohlfühlt.