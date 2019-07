Tennis in Wimbledon: Struff erreicht dritte Runde

Nach 2:15 Stunden nutzte der Weltranglisten-34. seinen ersten Matchball. Über die dritte Runde ist Struff in Wimbledon noch nie hinausgekommen. Bei den French Open in Paris hatte er zuletzt erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier die Runde der besten 16 erreicht. "Solche Erfolge wie in Paris möchte man mehr haben. Ich versuche, mich davon tragen zu lassen", sagte die Nummer 34 der Tennis-Welt.

Im Kampf um seinen erstmaligen Einzug ins Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers in London trifft die deutsche Nummer zwei nun auf den US-Amerikaner John Isner oder Michail Kukuschkin aus Kasachstan.