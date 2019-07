Tennis in Wimbledon: Münchner Gojowczyk schon raus

Der 29-jährige Peter Gojowczyk verpasste in seinem Auftaktmatch gegen den Spanier Roberto Bautista Agut mit 3:6, 2:6, 3:6 eine Überraschung klar. Bautista Agut ist in Wimbledon an Position 23 gesetzt. Für Gojowczyk war es die vierte Niederlage im vierten Aufeinandertreffen mit dem Spanier. Der Weltranglisten-121. Gojowczyk war in diesem Jahr auch schon bei den Australian Open und den French Open in der ersten Runde gescheitert.

Im Anschluss verabschiedete sich mit Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) gleich der zweite deutsche Spieler. Er unterlag dem US-amerikanischen Aufschlag-Riesen Reilly Opelka 3:6, 6:7 (4:7), 1:6. Heute spielen noch Philipp Kohlschreiber (Augsburg), der auf Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) trifft, sowie die Brüder Mischa und Alexander Zverev (beide Hamburg). Insgesamt stehen in Wimbledon sieben deutsche Herren im Hauptfeld.

Barthel und Friedsam scheitern in Runde eins

Bei den Damen waren zuvor bereits Mona Barthel und Anna-Lena Friedsam zum Auftakt gescheitert. Die 28-jährige Barthel unterlag der Tschechin Marie Bouzkova 3:6, 3:6, Friedsam der Russin Margarita Gasparjan 4:6, 4:6. Insgesamt sind in London sieben deutsche Damen beim ältesten Tennisturnier der Welt am Start, darunter auch Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel), die am Dienstag in einem deutschen Duell gegen Tatjana Maria (Bad Saulgau) ins Turnier startet.