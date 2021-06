Tennis in Wimbledon: Kurzer Auftritt von Kohlschreiber und Masur

Kohlschreiber unterlag dem an Nummer zehn gesetzten Kanadier Shapovalov in fünf Sätzen mit 4:6, 6:4, 3:6, 7:5 und 4:6. Durch eine starke kämpferische Leistung präsentierte sich der Augsburger lange auf Augenhöhe mit seinem Gegner, auch nach der rund vierstündigen Unterbrechung wegen Regens. Am Ende hatte er aber doch das Nachsehen und musste sich bei seiner 16. Wimbledon-Teilnahme gleich wieder verabschieden. Zuletzt hatte Kohlschreiber bei den French Open mit dem Einzug in die dritte Runde überrascht.

Premieren-Auftritt des Münchners Masur

Auch für den Qualifikanten Masur ist das Abenteuer Wimbledon nach dem Premieren-Auftritt im Hauptfeld bereits wieder vorbei. Nachdem das Erstrundenmatch des 26-jährigen Münchners am Montag nach einem gewonnenem Startsatz wegen Dunkelheit abgebrochen wurde, verlor Masur am Dienstag gegen den Südkoreaner Soonwoo mit 7:6 (7:2), 3:6, 4:6, 4:6.

Insgesamt waren in Wimbledon sieben deutsche Herren und vier deutsche Damen im Hauptfeld gestartet.