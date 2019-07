vor 2 Minuten

Tennis in Wimbledon: Görges unterliegt Serena Williams klar

Mit Julia Görges ist in Wimbledon die letzte deutsche Tennisdame ausgeschieden. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe musste sich dem US-Star am Samstag in der dritten Runde mit 3:6, 4:6 geschlagen geben.