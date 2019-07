Tennis in Wimbledon: Debütant Köpfer gelingt erste Überraschung

Titelverteidigerin beweist Nervenstärke

Kerber entschied das deutsche Duell mit Tatjana Maria (Bad Saulgau) 6:4, 6:3 für sich. Maria hatte der Titelverteidigerin von Beginn an mit ihrer unorthodoxen Spielweise Probleme bereitet. Die 31-Jährige, deren bestes Major-Ergebnis ein Drittrundeneinzug 2015 in Wimbledon ist, schlug die Bälle fast ausschließlich mit viel Unterschnitt. So nahm sie der Favoritin im ersten Satz gleich zweimal den Aufschlag ab. Im entscheidenden Moment bewies Kerber jedoch Nervenstärke. Gleiches galt letztlich auch für den zweiten Satz.