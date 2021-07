Tennis in Tokio: Schwerer Auftakt für Augsburger Kohlschreiber

"Die Auslosung ist durchwachsen", sagte Bundestrainer Michael Kohlmann nach der Festlegung der olympischen Auftaktbegegnungen der deutschen Tennisspieler. Der 37 Jahre alte Routinier Kohlschreiber aus Augsburg erwischte bei der Auslosung den French-Open-Finalisten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland.

Kohlschreiber habe einen "absoluten Brocken" vor der Brust: "Aber ich glaube, dass Philipp in der Lage ist, auch diese Leute nicht nur zu ärgern, sondern auch zu schlagen", sagte der Bundestrainer. Alles andere als ein Sieg von Tsitsipas wäre aber eine "sehr positive Überraschung", fügte Kohlmann an.

Zverev, Struff und Koepfer mit Olympia-Losglück

Wesentlich dankbarer ist der olympische Auftakt von Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev. Der 24-Jährige bekommt es in der ersten Runde mit Lu Yen-Hsun zu tun, der Taiwanese ist nur Nummer 573 der Welt. Auf Tour-Dominator und Topfavorit Novak Djokovic könnte der Hamburger im Halbfinale treffen.

Jan-Lennard Struff droht hingegen schon nach einem Auftaktsieg gegen den Brasilianer Thiago Monteiro ein Zweitrunden-Duell mit dem Weltranglistenersten aus Serbien. Auf Dominik Koepfer wartet mit Facundo Bagnis aus Argentinien ebenfalls einen "machbare Aufgabe".

Damen hat es "schwer erwischt"

Schwieriger könnten sich wohl die Auftakthürden für Laura Siegemund gegen die Ukrainerin Elina Switolina und Mona Barthel gegen die frühere French-Open-Siegerin Iga Swiatek (Polen) gestalten. Rainer Schüttler, der die deutschen Damen in Tokio betreut, sprach von einer "nicht so einfachen Auslosung". Gerade Siegemund habe es "sehr schwer" erwischt. Die Akteurinnen des Deutschen Tennis Bundes (DTB) hätten sich aber gut vorbereitet. Die Matches im Einzel starten am Samstag (24.Juli)

Die Erstrundenmatches im Einzel mit deutscher Beteiligung