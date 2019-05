Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki ist beim WTA-Tennisturnier in Nürnberg auch in ihrem neunten Match des Jahres 2019 ohne Sieg geblieben. Die Nummer 299 der Weltrangliste, nur dank einer Wildcard am Start, verlor ihr nach einer Regenpause am Vortag fortgesetztes Erstrundenmatch gegen die an Nummer drei gesetzte Australierin Ajla Tomljanovic 2:6, 5:7.

Zuvor hatte die 33-jährige Swetlana Kusnezowa bei der mit 250.000 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung 5:7, 4:6 gegen Vorjahressiegerin Johanna Larsson verloren. Kusnezowa rangiert nach einer mehrmonatigen Pause wegen einer Handgelenksverletzung aktuell nur auf Platz 102 der Weltrangliste. Sie hatte eine Wildcard für das Turnier erhalten.