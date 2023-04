Tennis in München: Zverev peilt dritten Turnier-Sieg an

Zahlreiche Zuschauer drängten sich um den Zaun, als Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev bei ungemütlichem Nieselregen in langärmeliger Funktionskleidung seine erste Einheit auf dem Münchner Iphitos-Tennisgelände vor dem ATP-Turnier (live in BR24Sport ab dem 17. April) absolvierte. Dennoch ging er hochkonzentriert zu Werke. Schließlich hat er große Ziele. Er will in München den ersten Titel nach seiner Verletzung gewinnen. Das wäre dann nach 2017 und 2018 der dritte Triumph in der bayerischen Landeshauptstadt.

Münchner Turnier: "familiär" und "deutsch organisiert"

"Ich habe wunderschöne Erinnerungen", sagte Zverev im Exklusivinterview mit BR24Sport über das Turnier. Insgesamt sei München "ein Ort, wo ich mich immer freue, zurückzukommen, um vor den Fans in Deutschland zu spielen." Das Besondere sei, dass sich hier "gefühlt die Anlage seit hundert Jahren nicht verändert hat", betonte Zverev und rückte die familiäre Atmosphäre bei dem "sehr, sehr deutsch organisierten" Turnier in den Vordergrund.

Hoffnung auf "etwas wärmeres Wetter"

Jetzt hofft er mit Blick auf den Wetterbericht, dass es "etwas wärmer wird, damit wir alle schönes und gutes Tennis genießen können". "Wenn es sehr kalt ist und regnet" sei das für seine Spielweise "nicht so einfach", erklärte er.

Nur "ein, zwei Prozent" fehlen nach Verletzung

Ansonsten fühlt sich der Olympiasieger wieder "bereit, auch gegen gute Spieler anzutreten". Zverev scheint seine Operation nach der folgenschweren Verletzung bei den French Open bestens überstanden zu haben. Das habe er "in den letzten Wochen gezeigt".

Dabei hatte sich der Olympiasieger mit vielversprechenden Auftritten in Monte Carlo zurückgemeldet. Ihm würden zwar noch "so ein, zwei Prozent in den wichtigsten Momenten noch fehlen". Aber das sei nach der langen Auszeit "normal".