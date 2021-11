Tennis-Duo Krawietz und Mies tritt 2022 wieder gemeinsam an

Die zweimaligen French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies schlagen wieder gemeinsam auf: "Die Pläne stehen. Wir steigen 2022 wieder gemeinsam ein", erklärte der Coburger Krawietz in Turin. Die Pläne lauten folgendermaßen: "Wir müssen schauen, wo wir anfangen. Entweder spielen wir eins vor den Australian Open. Ansonsten wäre das erste Turnier wieder die Australien Open."

Krawietz in diesem Jahr noch mit Horia Tecau auf dem Platz

Weil sich Mies zu Beginn dieser Saison am Knie operieren lassen musste, war Krawietz in diesem Jahr zunächst mit unterschiedlichen Doppelpartnern auf der Tour unterwegs und hatte sich dann dazu entschieden, mit Horia Tecau anzutreten.

ATP Finals am Sonntag

Gemeinsam mit dem Rumänen qualifizierte er sich für die ATP Finals der acht besten Paarungen des Jahres, die am Sonntag in Turin beginnen. Krawietz und Tecau treffen am ersten Turniertag in der Vorrunde auf das kroatische Spitzenduo Nikola Mektic und Mate Pavic (11.30 Uhr). Die ersten Zwei jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein.

Zweimaliger Triumph in Paris

Sie sind das erfolgreichste deutsche Doppel im Tennis: Der Coburger Krawietz und der Kölner Mies hatten 2019 und 2020 zusammen die Doppel-Konkurrenz der French Open gewonnen. Der Oberfranke spielt in der Tennis-Bundesliga für den TC Großhesselohe.