Tennis-Duo Krawietz/Mies scheitert bei French-Open-Generalprobe

Krawietz/Mies unterlagen mit 3:6, 5:7 und verpassten es damit, vor der Mission Titelverteidigung in Paris frisches Selbstvertrauen zu sammeln. Bei den US Open war das Duo bereits im Achtelfinale gescheitert.

2019 hatten sie bei den French Open sensationell den Titel gewonnen und damit den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Das Turnier in der französischen Hauptstadt ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden, es beginnt am Sonntag.

Kohlschreiber zuvor schon ausgeschieden

In Hamburg waren vor Krawietz/Mies auch alle vier deutschen Starter im Einzel ausgeschieden. Für Dominik Koepfer war am Mittwochabend im Achtelfinale gegen den an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut trotz einer sehr couragierten Leistung nach 3:6, 6:3, 3:6 Schluss. Bautista Agut nutzte nach 2:04 Stunden seinen ersten Matchball.

Zuvor hatte bei der mit rund 1,2 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung bereits Yannick Hanfmann den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der 28 Jahre alte Karlsruher verlor gegen den Chilenen Cristian Garin mit 2:6, 6:7 (3:7). Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber waren am Dienstag jeweils bereits in der ersten Runde gescheitert.