Tennis: Doppel Krawietz/Mies scheidet aus, Zverev weiter

Das Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies unterlag dem britisch-finnischen Duo Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara überraschend glatt in zwei Sätzen mit 6:4, 6:2 und muss bereits nach der ersten Runde wieder die Koffer packen.

Nach einem Jahr Zwangspause, weil Mies 2021 aufgrund der Nachwehen einer größeren Knie-Operation nicht antreten konnte, wollten sie in diesem Jahr wieder an ihre glanzvollen Titelgewinne von vor zwei und drei Jahren bei den French Open anschließen. Aber das an Nummer neun gesetzte deutsche Tennis-Spitzendoppel unterlag in seinem Auftaktmatch.

Zverev kämpft sich mit Mühe in dritte Runde

Alexander Zverev hat nach einem Kraftakt die dritte Runde erreicht. Der Olympiasieger gewann gegen den Argentinier Sebastian Baez mit 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5 und wendete eine erneut frühe Grand-Slam-Enttäuschung im letzten Moment ab.

Zverev zeigte eineinhalb Sätze lang eine desolate Leistung. Danach kämpfte er sich aber zurück und schaffte den Satzausgleich. Auch im entscheidenden Durchgang lag die deutsche Nummer eins ein Break hinten und musste sogar einen Matchball abwehren. Nach 3:36 Stunden verwandelte der 25-Jährige dann selbst seinen ersten Matchball. Dadurch kann der Hamburger die Jagd nach seiner ersten Grand-Slam-Trophäe fortsetzen. In der dritten Runde trifft Zverev auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima.

Djokovic besiegt Molcan in drei Sätzen

Titelverteidiger Novak Djokovic hat ohne große Mühe die dritte Runde erreicht. Der 35-jährige Serbe gewann gegen den Slowaken Alex Molcan mit 6:2, 6:3, 7:6 (7:4). Der Weltranglisten-Erste bekommt es jetzt mit dem Slowenen Aljaz Bedene zu tun.