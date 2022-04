Tennis: Krawietz-Mies spielen gerne im Münchner "Hexenkessel"

Das an Position drei gesetzte Duo gewann seine Auftaktpartie gegen Hans Hach Verdugo (Mexiko) und Philipp Oswald aus Österreich mit Mühe 6:4, 6:7 (8:10), 10:6. "Wir würden uns auch wünschen, dass es einmal einfacher klappt", sagte Mies danach. Eigentlich wären genug Chancen da gewesen, das nach zwei Sätzen zu beenden, da habe man "einiges liegengelassen". Trotzdem ist der Kölner Profi "happy mit dem Match" und zufrieden mit dem Auftakt beim Münchner Sandplatz-Turnier.

Court eins für Krawietz "ein Hexenkessel"

Mies und Krawietz fühlen sich am Aumeister wohl, besonders auf Court eins: "Wir finden beide den Platz eins echt cool. Wenn der voll ist, (...) ist das ein kleiner Hexenkessel", sagt der Coburger Krawietz. Deshalb freuen sie sich, "da wieder spielen zu dürfen und dass die Hütte wieder voll ist". In der nächsten Runde trifft das Duo auf Roman Jebavy (Tschechien) und den Argentinier Andres Molteni.

Comeback des Erfolgsdoppels nach Knieverletzung

In der vergangenen Saison hatten die beiden Deutschen wegen einer Knieverletzung von Mies mehr als ein halbes Jahr nicht zusammenspielen können. Krawietz bildete stattdessen ein erfolgreiches Doppel mit dem Rumänen Horia Tecau. Seit Beginn dieses Jahres spielen die beiden zweimaligen French-Open-Sieger wieder zusammen.

Selbstvertrauen durch den Sieg in Barcelona getankt

Zuletzt hatte das Duo in Barcelona den ersten Titel der Saison eingefahren. "Ich hab mich extrem gefreut, als wir da den Matchball verwandelt haben. Das war schon ein besonderer Moment, weil ja unser letzter Titel schon ein bisschen her ist", erklärte Mies. Den Schwung wollen die beiden jetzt "mitnehmen". Dafür habe er "so hart in der Reha gearbeitet, dass ich schnell wieder aufs Toplevel komme". Körperlich und fürs Selbstvertrauen habe er "noch ein bisschen gebraucht". Aber jetzt ist er in München "extrem happy, wie es gelaufen ist" und hofft, dass es so weitergeht.