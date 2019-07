Tennis: Djokovic im Wimbledonfinale, Gegner Federer oder Nadal

Der in Wimbledon an Nummer eins gesetzte Serbe Djokovic gewann sein Halbfinale gegen Bautista Agut 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. Es ist die sechste Final-Teilnahme für Djokovic beim Rasen-Klassiker in London, vier Mal gewann er den Titel.

Djokovic hatte das Match zunächst dominiert. Bautista Agut, der Djokovic in diesem Jahr bereits zweimal geschlagen hatte, feierte erst nach 18 Minuten den ersten Spielgewinn. Im zweiten Durchgang kippte das Spiel, Bautista Agut verteidigte ein frühes Break zum 1:1-Satzausgleich. Djokovic, der in dieser Phase immer wieder mit sich haderte, konnte aber wieder die Kontrolle zurückerobern. Nach dem Gewinn des dritten Satzes sorgte er mit einem frühen Break in Durchgang vier für die Vorentscheidung. Nach 2:49 Stunden beendete Djokovic mit seinem fünften Matchball die Partie.

Zweites Halbfinale Nadal gegen Federer

Djokovic trifft am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Wimbledon-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien), die jetzt ihr Spiel austragen. Die beiden ehemaligen Weltranglistenersten treffen zum 40. Mal aufeinander.