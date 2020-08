Tennis-Blase: Die ungewöhnlichsten US Open der Geschichte

Dass die US Open überhaupt stattfinden, hätte noch vor einigen Wochen kaum jemand für möglich gehalten. Schließlich sind die Infektionszahlen in den USA weiter hoch, zudem war New York ein zwischenzeitlicher Hotspot der Pandemie. Und dann auch noch auf der Tennis-Anlage in Flushing Meadows, die vorübergehend eine Krankenstation war. Doch der US-Verband USTA wollte das Turnier unbedingt durchführen - natürlich auch aus finanziellen Gründen.

Nadal, Federer und Andreescu verzichten

Rafael Nadal und Roger Federer fehlen, bei den Damen verzichten sogar sechs Spielerinnen aus den Top Ten - inklusive der Titelverteidigerin Bianca Andreescu (Kanada). Zuschauer sind nicht zugelassen, die Matches im größten Tennisstadion der Welt, dem Arthus-Ashe-Stadium, werden ein ungewohnter Anblick sein.

Isolation der Profis und ihrer Teams

Strenge Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen und Abstandsregeln - die Profis stecken in einer Tennis-Blase. Die Spielerinnen und Spieler sowie ihre Begleiter werden in Hotels in Flughafennähe und auf der Anlage isoliert und dürfen engeren Kontakt nur mit anderen Menschen in diesem Kreis haben. Auch die Spieler, die sich für ein privates Haus als Unterkunft entschieden haben, dürfen keine Gäste, die nicht zur Blase gehören, empfangen. Putzkräfte dürfen das Haus nur betreten, wenn niemand anwesend ist.

Regelmäßige Corona-Tests

Die Profis erhalten ihre Akkreditierung, mit der sie auf die Anlage kommen, erst nach einem negativen Corona-Testergebnis. 48 Stunden nach dem ersten Test ist ein zweiter notwendig, dann wird alle vier Tage getestet. Wer positiv ist, muss in Quarantäne und wird aus dem Turnier genommen. Die bei vielen so beliebten Ausflüge nach Manhattan sind tabu.

So wird der Wettbewerb als zweites Grand-Slam-Turnier 2020 nach den Australian Open, der Wimbledon-Absage und der Verlegung der French Open auf September durchgeführt.

Zverev und Kerber spielen am Montag

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev aus Hamburg und die Kielerin Angelique Kerber sind gleich am ersten Tag im Einsatz: Zverev spielt gegen den Südafrikaner Kevin Anderson das zweite Match im Arthur-Ashe-Stadion. Der 23-Jährige will auf jeden Fall angreifen: "Ich denke, wenn die US Open beginnen, sollte jeder sein bestes Tennis spielen, und ich hoffe, dass das für mich auch der Fall sein wird."

Kerber trifft im Louis-Armstrong-Stadion auf die Australierin Alja Tomljanovic. Die 32-Jährige hat während der langen Corona-Zwangspause keine Showkämpfe bestritten und sagte daher: "Ich habe deshalb auch keine allzu großen Erwartungen, sondern freue mich auf die Herausforderung, endlich wieder Matches spielen zu können."

Fünf weitere Matches mit deutscher Beteiligung am ersten Tag

Außer Zverev und Kerber treten fünf weitere deutsche Spieler am ersten Tag an: Jan-Lennard Struff (Warstein) spielt gegen den Spanier Pedro Martinez Portero, Dominik Koepfer aus Furtwangen gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz (USA). Der Münchner Peter Gojowczyk schlägt gegen den Polen Hubert Hurkacz auf. Im Damen-Einzel hat es Anna-Lena Friedsam aus Neuwied mit Caroline Dolehide (USA) zu tun und Tamara Korpatsch (Hamburg) bekommt es mit Catherine Bellis (USA) zu tun.

Djokovic peilt 18. Grand-Slam-Titel an

Auch der Weltranglistenerste Novak Djokovic muss bereits am Montag ran, obwohl er noch am Samstag das Finale der Western and Southern Open in New York gegen den Kanadier Milos Raonic austrug. Der 33-jährige Serbe trifft in der Night-Session auf Damir Dzumhur (Bosnien-Herzegowina). Die Chancen auf seinen 18. Grand-Slam-Titel stehen gut, sind doch mit dem Spanier Rafael Nadal sowie Roger Federer und Stan Wawrinka aus der Schweiz gleich drei ehemalige Sieger nicht am Start.

Bei den Frauen will es Ausnahme-Athletin Serena Williams noch einmal wissen. An Nummer eins gesetzt ist die Tschechin Karolina Pliskova. Zu den weiteren Favoritinnen gehört die Japanerin Naomi Osaka, die 2018 in New York gewinnen konnte.