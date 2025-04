Zverev muss sich Auftaktsieg in München hart erarbeiten

14.04.2025, 18:39 Uhr Bildbeitrag

Alexander Zverev ist in München mit einem Arbeitssieg in das ATP-500-Turnier gestartet. Der 27-Jährige setzte sich in zwei Sätzen am Ende doch noch klar gegen den Franzosen Alexandre Müller durch.

Von BR24Sport