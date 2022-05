Tennis: Alexander Zverev im Achtelfinale der French Open

Alexander Zverev, letzter verbliebener deutscher Einzelstarter bei den French Open, hat das Achtelfinale des Tennis-Grand-Slam-Turniers erreicht. Die Nummer drei der Weltrangliste musste gegen Brandon Nakashima aus den USA, in der Rangliste nur auf Platz 74, allerdings zwei Mal in den Tie-Break. 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5) gewann Zverev in drei Sätzen.