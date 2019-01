Teamsieg der Skispringer getrübt durch schweren Sturz von Siegel

Für Siegel, der sein erstes Mannschaftsspringen im Weltcup bestritt, Karl Geiger (Oberstdorf), Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Stephan Leyhe (Willingen) reichte es dennoch zum Sieg mit 0,1 Punkten Vorsprung auf Österreich. Rang drei ging an die Gastgeber aus Polen.

Schwerer Sturz nach der Landung

Der 22-Jährige aus dem baden-württembergischen Baiersbronn konnte sich nach seinem weiten Sprung im zweiten Durchgang auf 142,5 Meter nicht auf den Beinen halten. Mit offenbar großen Schmerzen im rechten Knie wurde der 22 Jahre alte Schwarzwälder auf einer Trage aus dem Stadion und ins Krankenhaus gebracht. Ihm droht das Aus für die WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) und den Rest der Saison. Siegel, zuletzt in Val di Fiemme starker Fünfter, hatte in Zakopane sein ersten Teamwettkampf im Weltcup bestritten.

"Ich will nicht vorgreifen, aber wir haben wohl einen Sportler verloren für den Rest der Saison. Da ist wohl im rechten Knie etwas kaputt gegangen. David hätte uns für die WM sehr unterstützen können." Skiprung-Bundestrainer Werner Schuster

Anlauflänge heftig kritisiert

Der Tourneezweite Eisenbichler war kurz vor Siegel bereits zum Schanzenrekord von 143,0 m gesprungen, danach verkürzte die Jury den Anlauf aber nicht ausreichend. Auch nach Siegels Sturz ging die Weitenjagd weiter, und der Pole Dawid Kubacki verbesserte Eisenbichlers Marke um einen halben Meter. Die Entscheidung bezüglich der Anlauflänge wurde anschließend heftig kritisiert. Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster gab der Jury, die nach Flügen weit über Hillsize den Anlauf nicht verringert hatte, eine Mitschuld. "Natürlich war es auch Davids Fehler bei der Landung. Aber es war ein großer Fehler der Jury, nicht zu verkürzen", sagte der Coach, der höchst erregt mit den Offiziellen um FIS-Renndirektor Walter Hofer diskutierte.