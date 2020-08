TeamGym: Spektakuläre Akrobatik und Synchronität

Schon im Training merkt man: Das ist anders als normales Kunstturnen: Musik und rhythmisches Klatschen begleiten die Turner bei ihren Übungen, dazu die lautstarken Anfeuerungsrufe der Mannschaftskollegen. Denn jedes Team ist nur so gut, wie der schwächste der zehn Turnerinnen oder Turner, die dazugehören. Alle werden gemeinsam bewertet.

Synchronität ist gefragt

TeamGym besteht aus drei Disziplinen: Minitrampolin, Tumblingbahn (eine Federbahn, auf der eine Akrobatikreihe geturnt wird) und das Bodenprogramm. Während die Sprungdisziplinen nur sechs Starter aus dem Team zeigen müssen, gehen bei der tänzerisch-akrobatischen Bodenübung alle Teammitglieder auf die Fläche.

Die Basis bilden dabei Elemente aus dem Kunstturnen: Salti, Überschläge oder Schrauben. Daneben geht es vor allem um Synchronität, selbst beim Sprung. Da müssen auch die Abstände zwischen den Springern stimmen.

Im Wettkampf entscheidend ist aber oft die Bodenübung. Hier werden Elemente aus dem Tanz mit Akrobatik und Turnen vermischt, erklärt Trainerin Friederike Mertes. Auch hier gilt: Wichtiger als die Höchstschwierigkeiten ist, dass alles synchron ausgeführt wird, denn Stürze werden hart bestraft.

TeamGym - nicht ganz ungefährlich

Ganz ungefährlich ist der Sport allerdings nicht, denn oft wirken extreme Kräfte auf den Körper ein. Die 18 Jahre alte Hannah erzählt, dass sie sich bereits einmal beim Anlauf ihren Fuß gebrochen hat, als sie ins Stolpern kam.

Hannah ist über das Turnen zum TeamGym gekommen. So funktioniert das oft, sagt Patrick Braun, der Landesfachwart für TeamGym in Bayern. Es gebe aber auch viele interessierte Kinder, die direkt einsteigen. Hannah trainiert beim TSV Roßtal in Mittelfranken und ist Mitglied im Nationalteam. Mit dem ist sie bereits zwei Mal bei der Europameisterschaft gestartet. Das ist dann noch einmal eine ganz andere Welt. Vor allem in Skandinavien, von dort kommt die TeamGym, hat die Sportart viele Fans und starke Teilnehmer. Umso überraschender, dass Bayern die deutsche TeamGym Hochburg ist. In Norddeutschland gibt es nur wenige Vereine, die Turnen als Teamsport anbieten.