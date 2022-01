Teamcheck SSV Jahn Regensburg: Hoffnung auf neue Spektakel

Erwartungen an die Rest-Saison

Alles, was in Regensburg zählt, ist der Ligaverbleib. Daran hat sich seit auch nach den starken ersten Spielwochen nichts geändert. Selbst in der höchsten Hochphase, der Tabellenführer-Zeit, wies Selimbegovic stets darauf hin, dass er die Ziele nicht ändern wolle und dass sein Jahn gerade so und so viele Punkte von der 40 Punkte-Marke, die in der Regel zum Klassenverbleib reicht, entfernt sei. Aktuell fehlen noch zwölf Zähler.

Seit 3. Januar trainieren die Regensburger bereits wieder am Vereinsgelände am Kaulbachweg, aber über Weihnachten und Neujahr haben sich die Spieler mittels individuellen Trainingsplänen fitgehalten. "Es braucht zwar schon einen Tag, um wieder richtig reinzukommen", sagte der Rechtsverteidiger Benedikt Saller: "Trotzdem war gleich Feuer im Training und eine gute Energie auf dem Platz."

Anders stellte sich das dann jedoch bei der Generalprobe zur Rest-Rückrunde dar: Die verloren die Regensburger am vergangenen Samstag 2:4 beim SV Darmstadt 98. Breitkreuz und der Angreifer David Otto trafen für die Oberpfälzer nach 4x30 Minuten.

"Es war gut zu sehen, dass wir konditionell nicht viel verloren haben, Fußball aber zwei Wochen einfach nicht gespielt haben", sagte Selimbegovic. Da hatte er noch acht Tage Zeit, um fürs Auswärtsspiel beim SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr in der Livereportage bei BR24Sport) wieder ein wenig Fußball zu üben mit seinem Team.