Teamcheck SSV Jahn Regensburg: Der Trend ist "no friend"

Der Trainer

Mersad Selimbegovic trägt seit zwei Spielzeiten die sportliche Verantwortung bei den Rot-Weißen. Der 39-jährige Bosnier gehört zu den ruhigeren Vertretern seiner Zunft. Statt große Töne zu spucken, lässt der Mann, der sich beim Jahn über die U19 und als Co-Trainer erst für größere Aufgaben empfohlen hat, lieber Taten sprechen.

Schon in den Vorjahren war es nicht seine Art, die zum Teil schmerzlichen Abgänge zu beklagen. Und so ist es auch in diesem Jahr. Rein auf dem Papier ist der Kader vor der neuen Saison nicht unbedingt stärker geworden - gerade Vrenezi und Stolze reißen qualitativ ein Loch. Auch ob der zuletzt lange verletzte Steve Breitkreutz schon so weit ist, eine Führungsrolle zu übernehmen, ist unsicher.

Aber Selimbegovic ficht das nicht an. Zumindest dringen Kritik oder Unzufriedenheit über den Status Quo, so vorhanden, nicht nach außen. Stattdessen arbeitet der Coach akribisch mit seinen Spielern und versucht, jeden Einzelnen besser zu machen und für jeden den geeigneten Platz in dem von ihm bevorzugten 4-2-2-2-System zu finden.

Ganz wichtig ist ihm auch ein guter Teamspirit, denn er weiß: Nur so kann gegen die Topteams die Unterlegenheit in dem einen oder anderen Mannschaftsteil kompensiert werden.

Mit den Testspielen war Selimbegovic zufrieden. "In den sechs Spielen waren wir in vielen Phasen sehr gut", resümierte der Coach, warnte aber auch davor, sich von der guten Vorbereitung in die Irre führen zu lassen. "Wir wissen, was auf uns zu kommt."