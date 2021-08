Teamcheck SpVgg Greuther Fürth: Zierfisch im Karpfenteich

Erwartungen an die Saison

Wie schon erwähnt: Die SpVgg Greuther Fürth wird als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt, was an den nicht berauschenden Testergebnissen, vor allem aber am niedrigen Etat (ca. 16 Millionen Euro) liegt. Das "Kleeblatt" ist gewissermaßen der kleine Zierfisch in Karpfenteich Bundesliga.

Im Verein und bei den Fans herrscht Realismus vor: Der Klassenerhalt, da ist man sich einig, wäre eine kleine Sensation. Wie es aber auch laufen kann, hat man vor neun Jahren schmerzlich erlebt.

Größere finanzielle Risiken werde man nicht eingehen, hat Azzouzi bereits angekündigt. Allen in Fürth müsse klar sein, dass es auch mal drei, vier Niederlagen am Stück geben könne. "Daher müssen wir intern ruhig bleiben und Geduld vermitteln", so der Sportdirektor. "Das Ziel sind 35 Punkte plus x. Dafür haben wir 34 Spieltage Zeit."

Was Mut macht: Die Spielplanmacher haben es gut gemeint mit dem Überraschungsaufsteiger. Zunächst geht es zum VfB Stuttgart, dann kommt Arminia Bielefeld in den Sportpark Ronhof, ehe es beim 1. FSV Mainz 05 um Punkte geht. Die Bayern, Dortmund & Co. warten erst später - ein gelungener Saisonauftakt ist also drin.

Und der wäre wichtig, um Selbstvertrauen zu tanken und dann auch gegen vermeintliche Topklubs zu bestehen. Klappt das nicht, dürfte es auch im zweiten Bundesligajahr in der Geschichte des Klubs richtig schwer werden mit dem Klassenerhalt.