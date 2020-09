Teamcheck SpVgg Greuther Fürth: Sorgenfreie Saison in Sicht

Erwartungen an die neue Saison

Die Fürther Mannschaft ist eingespielt, hat eine funktionierende Achse (Burchert - Mavraj - Seguin - Hrgota) und eine gute Mischung aus jungen und älteren Profis am Start. Das könnte ein Vorteil sein. Allerdings gilt es, die drei Stammspieler adäquat zu ersetzen, die den Klub verlassen haben. Der Transfermarkt ist bis 5. Oktober geöffnet. Gut möglich, dass Sportchef Rachid Azzouzi noch nachlegt.

Trainer Stefan Leitl kann in Ruhe arbeiten. Im Umfeld gibt es keine größeren Störungen, die Erwartungen wachsen nicht in den Himmel, sondern sind - wie fast immer in Fürth - realistisch. Beleg dafür ist ein aktuelles Zitat von Rachid Azzouzi: "Die Mannschaft ist eingespielt, von daher haben wir alle ein sehr gutes Gefühl (...) Leitl wisse, "dass wir alle sehr, sehr zufrieden mit der Arbeit sind und dass wir uns natürlich vorstellen können, sehr, sehr langfristig mit Stefan zusammenzuarbeiten".

Heimschwäche abstellen

Eine weitere sorgenfreie Spielzeit soll es werden, und dafür stehen die Voraussetzungen gut: Die Vorbereitung lief ordentlich mit einigen guten Ergebnissen (2:0 gegen Borussia Mönchengladbach, 4:1 gegen Jahn Regensburg), im DFB-Pokal stotterte der Motor allerdings noch: "Wir hätten uns gewünscht, dass wir schon mehr Dominanz, Spielfreude und Tempo auf den Platz bringen nach den letzten Wochen in der Vorbereitung, wo die Jungs richtig gut gespielt haben. Das hat gefehlt", sagte Leitl zum etwas glücklichen Weiterkommen.

Nach dem Heimauftakt gegen Osnabrück warten direkt zwei Auswärtsspiele (in Bochum und Braunschweig) auf das Team. Aber auswärts lief es in der vergangenen Saison überdurchschnittlich gut. Die Heimspiele (sieben Siegen standen genau so viele Niederlagen gegenüber) waren das Problem. Bekommt Leitl das in den Griff und gelingt der Start, dann kann die Spielvereinigung möglicherweise sogar im oberen Drittel mitmischen.