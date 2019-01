Teamcheck SpVgg Greuther Fürth: Alles ist möglich

So lief die Hinrunde

Nach Platz 15 in der Vorsaison, als der Klassenerhalt erst am 34. Spieltag gesichert wurde, hatten die Experten der Spielvereinigung in dieser Saison nicht allzu viel zugetraut. Doch die Franken straften zunächst alle Kritiker Lügen. Nach fünf Spieltagen belegte das Kleeblatt den zweiten Tabellenplatz. Den hatte die Mannschaft von Trainer Damir Buric auch nochmal nach dem 10. Spieltag inne. Zudem präsentierten sich die Fürther im DFB-Pokal sehr bissig und zwangen Borussia Dortmund in der ersten Hauptrunde immerhin in die Verlängerung (1:2).

Einen ersten kleinen Knacks gab die 0:4-Niederlage beim 1. FC Union Berlin im November. Am 15. und 16. Spieltag kassierte die plötzlich verunsichert wirkende Mannschaft zwei Klatschen hintereinander: erst das 0:4 beim 1. FC Köln und dann die derbe 0:5-Heimniederlage gegen den FC Erzgebirge Aue. Von den letzten acht Saisonspielen konnte die SpVgg nur eins gewinnen. Die Winterpause kam für Fürth zur rechten Zeit, denn ein Ende der Abwärtsspirale war nicht in Sicht. So startet Fürth als Tabellenelfter und als "Wundertüte" ins neue Jahr, immerhin mit elf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze.