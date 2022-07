Teamcheck Jahn Regensburg: Kraftakt für den Klassenerhalt

Der Trainer

Bei Jahn Regensburg dürfen Trainer in Ruhe arbeiten, was sich ausgezahlt hat. Der letzte Coach, der vorzeitig gehen musste, war in der Regionalliga-Meistersaison 2015/16 Christian Brand. Danach durften Heiko Herrlich, Achim Beierlorzer und seit 1. Juli 2019 Mersad Selimbegovic ein Team nach ihren Vorstellungen formen, ohne bei einer Niederlagenserie gleich um ihren Job fürchten zu müssen.

Auch nach der doch enttäuschenden Rückrunde wurde an Selimbegovics Trainerstuhl nicht gerüttelt. Klubführung und Fans blieben ruhig und wollten sich den berühmten "Gesetzen des Marktes" nicht beugen. Wie sagt der Oberpfälzer: "Kast drahn wey´sd mogsd, da Oasch bleibt hinten."

Der 40-jährige Bosnier weiß, dass andere Teams mehr Geld und folglich auch mehr individuelle Qualität im Kader haben. Dass die 2. Liga durch den Aufstieg der Topteams aus Schalke und Bremen leichter geworden sein soll, sieht der Coach nicht so und verweist auf die drei wohlklingenden Aufsteiger aus Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern.

Genau deshalb legt Selimbegovic sein Augenmerk auf andere Tugenden: Laufleistung, Zweikampfhärte, Zusammenhalt. In der vergangenen Spielzeit ließ der Mann, der sich nicht gerne in den Vordergrund drängt, mit Viererkette spielen, am liebsten in einem 4-2-3-1-System. Ob das auch zum aktuellen Kader passt, bleibt abzuwarten.