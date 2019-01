Teamcheck Jahn Regensburg: Einfach weiter so

Wer kommt, wer geht

Eine Notwendigkeit, dringend Spieler nachzuverpflichten, gibt es beim SSV Jahn nicht. Die Mannschaft ist intakt, Verletzungen steckten die Oberpfälzer bisher gut weg. Ausfälle wie die von Sebastian Nachreiner, Oliver Hein oder Sebastian Freis, die alle wieder zurück sind, wurden gut aufgefangen. Zwar fehlt Mittelfeldspieler Adrian Fein wegen einer Muskelverletzung zum Start am 30. Januar gegen den SC Paderborn. Der für den Kader zuständige Geschäftsführer Christian Keller muss aber keine schlaflosen Nächte haben, wenn niemand mehr kommt.

Zwei Spieler, die in der ersten Mannschaft keine große Rolle mehr spielten, haben den Klub dagegen in der Winterpause verlassen: Mittelfeldspieler Sven Kopp wechselte auf eigenen Wunsch zur SpVgg Bayreuth in die Regionalliga Bayern. Dominic Volkmer wurde an Drittligist FC Carl Zeiss Jena ausgeliehen. Der 22-jährige Abwehrspieler kam in der Hinrunde nur in einem Ligaspiel zum Einsatz und soll bei den Thüringern Spielpraxis sammeln.