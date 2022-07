Teamcheck Fürth: Neuer Trainer, neue Talente, nächster Aufstieg?

Marc Schneider - die Überraschung auf dem Trainerstuhl

Bei den meisten Bundesligisten hätte Trainer Stefan Leitl als abgeschlagener Tabellenletzter den Klub wohl frühzeitig verlassen müssen. Nicht so in Fürth. Die Treuebekenntnisse waren keine Floskeln. Gerne hätte der Verein mit Leitl auch den erneuten Wiederaufstieg in Angriff genommen. Doch der gebürtige Münchner suchte eine neue Herausforderung und wechselte zu Hannover 96.

Nach dieser ersten Überraschung folgte eine zweite: Denn Leitls Nachfolger ist ein Mann, den in Deutschland wohl so niemand auf dem Schirm hatte: der Schweizer Marc Schneider. Zuletzt trainierte er den belgischen Zweitligisten Waasland-Beveren, zuvor stieg er mit dem FC Thun in die 2. Liga der Schweiz ab. Dort war er bis zum Karriereende auch als Profi aktiv.

Warum Schneider? "Die Philosophie und Herangehensweise, die Marc uns in den Gesprächen vorgestellt hat, deckt sich mit dem, was wir uns für die Spielvereinigung vorstellen", sagte Rachid Azzouzi und betonte: "Wir waren auch menschlich sofort auf einer Wellenlänge."