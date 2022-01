Teamcheck FC Ingolstadt: Rehms schwierige Mission Klassenerhalt

So lief die Hinrunde

Miserabel. Anders lässt es sich nicht beschreiben, schließlich blicken die Ingolstädter auf die schlechteste Hinrunde ihrer Vereinsgeschichte zurück. Die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga hatten sie sich nach dem Aufstieg anders vorgestellt. Lediglich sieben Punkte sammelten die Schanzer nach 17 Spieltagen, am 18. kamen immerhin noch drei Zähler dazu. Trotzdem fehlen eben jene sieben Punkte auf den Relegationsplatz 16, den derzeit der SV Sandhausen belegt. Auf Rang 15 sind es gar zehn Zähler Rückstand.

Dazu kommen die Miseren hinten und vorne. Ganze 37 Gegentore kassierte der FCI bislang in dieser Saison - so viele wie kein anderes Team in der Liga. Hinzu kommt, dass die 14 eigenen Treffer gemeinsam mit Hannover auch die wenigsten ligaweit sind. Zwei Problemfelder an den entscheidenden Stellen.

Diese sind auch durch eine bittere Verletzungsserie bedingt: An keinem Spieltag konnte der FCI auf sein gesamtes Team zurückgreifen, zeitweise fielen zehn Spieler gleichzeitig aus. Vom Schlüsselbein- über den Handbruch bis zur Knie-OP war so ziemlich alles dabei. Anfang Dezember hatte der FCI zudem gleich 15 Corona-Ausfälle zu beklagen. Eine erste Elf konnte sich damit nie richtig einspielen. Diese Anfälligkeit soll sich nun in der Rückrunde bestenfalls getilgt werden.

"Unsere Ausrichtung ist: Wir wollen alles dafür tun, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wie wir das tun, ist mir egal", sagt Dietmar Beiersdorfer, der neue Geschäftsführer Sport und Kommunikation. Einst reiste er mit dem Hamburger SV in der Champions League durch Europa, nun dreht sich alles um die Existenz in Liga zwei.