Teamcheck FC Ingolstadt: Fünf vor zwölf

So lief die Hinrunde

Was für eine verkorkste Saison bisher für den FC Ingolstadt: Mit wenigen Ausnahmen wirkte die Mannschaft total verunsichert. Mit Jens Keller ist bereits der dritte Übungsleiter im Amt. Mit ihm erhoffen sich die Verantwortlichen die Wende. Aber das wird schwer: Nach nur einem Sieg (3:2 gegen den FC Erzgebirge Aue), sieben Unentschieden und zehn Niederlagen haben die Oberbayern gerade mal zehn Punkte auf dem Konto. Die gute Nachricht ist: Der Rückstand auf den rettenden 15. Platz, den derzeit der SV Sandhausen belegt, beträgt trotz allem nur drei Zähler.

Zwei Trainer haben die Ingolstädter schon verschlissen: Stefan Leitl musste am 22. September 2018 seinen Stuhl räumen. Nach nur fünf Punkten aus den ersten sechs Saisonspielen trennte sich der Klub von dem 41-Jährigen. Als Nachfolger wurde Alexander Nouri verpflichtet. Doch auch der konnte die Abwärtsspirale nicht aufhalten. Im Gegenteil: Nouris ersten vier Spiele gingen allesamt verloren. Am 26. November war auch für ihn nach nur acht Spielen Schluss. Ganze zwei Punkte sammelten die Schanzer in dieser Zeit.

Jens Keller übernahm. Bei seinem Einstand verhinderte eine "Schwalbe" den Sieg des Tabellenletzten. Tobias Kempe (83., Foulelfmeter) sicherte dem SV Darmstadt 98 das glückliche 1:1 (0:1). Nach einem weiteren Unentschieden kassierte der FCI im letzten Spiel vor der Winterpause eine 1:2-Heimniederlage gegen Jahn Regensburg.