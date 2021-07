Teamcheck FC Ingolstadt 04: Mit Jugendstil zum Klassenerhalt

Wer kommt, wer geht

Die Transferperiode verlief erstaunlich ruhig. Der Däne Björn Paulsen, drei Jahre lang "Turm in der Schlacht" in der Ingolstädter Innenverteidigung, wechselte zu Hammarby IF nach Schweden, wo er möglicherweise in der Europa Conference League international spielen kann. Ein herber Verlust.

Mit Mittelfeldspieler Robin Krauße (Eintracht Braunschweig) und Caiuby (Ziel unbekannt) sind zwei weitere Profis nicht mehr da, die auf 20 bzw. 19 Ligaspiele kamen. Dagegen fällt der Weggang von Gordon Büch (ein Saisonspiel/RFC Union Luxemburg) nicht ins Gewicht.

Was Neuzugänge angeht, so gab es es beim FCI bislang nicht allzu viel zu vermelden. Von Eintracht Braunschweig stieß Mittelfeldspieler Yassin Ben Balla zum Team, der sich in der Vorbereitung allerdings gleich verletzte und zum Start am Samstag bei Mitaufsteiger Dynamo Dresden (Anstoß: 13.30 Uhr) möglicherweise fehlen wird. In der vergangenen Zweitligasaison brachte er es für die Niedersachsen auf 28 Partien (zwei Tore). Diese Erfahrung sollte ihm nun helfen.

Aus der 3. Liga wechselte außerdem Verteidiger Jan-Hendrik Marx (SV Waldhof Mannheim) in die Autostadt. Ob weitere Neuzugänge folgen, hängt wohl vom Saisonstart ab und davon, ob sich gegen Ende der Transferperiode noch das eine oder andere "Schnäppchen" auftut. Speziell auf der knapp besetzten Innenverteidigerposition sieht Pätzold durchaus noch Handlungsbedarf.