Teamcheck FC Bayern München: Trainer Kovac' Meisterprüfung

Erwartungen an die Rückrunde

Kovac will in der Rückrunde auf jeden Fall so schnell wie möglich den Abstand auf den BVB verkürzen. Seine Hochrechnung lautet: Dortmund patzt mindestens einmal, dazu gibt es einen Heimsieg am 6. April im Topduell gegen den Rivalen aus Nordrhein-Westfalen. Wenn die Borussia allerdings in einer solchen Topform wie in der Vorrunde weitermacht, könnte sich die Vorgabe des Münchner Trainers als frommer Wunsch entpuppen.

Zudem ist in der Kalkulation auch kein – durchaus möglicher - Ausrutscher des Rekordmeisters berücksichtigt. Das Rennen um die Meisterschaft bleibt für den FC Bayern also weiterhin Sisyphusarbeit. Trotzdem sagt Kovac vor dem Rückrundenstart: "Wir wollen Meister werden und ich will Meister werden" und ergänzt: "Das wäre ja mein erster Meistertitel". Dass das bei dieser Ausgangslage kein einfaches Unterfangen ist, ist ihm klar. "Wenn es einfach wäre, kann es ja jeder machen", sagt Kovac lächelnd. In der Champions League werde man sich dann im Februar und März der Aufgabe Liverpool stellen "und alles tun, sie zu bestehen", sagt Kovac. Was danach noch möglich ist, steht in den Sternen.