Teamcheck FC Bayern München: Auf Kovac lastet großer Druck

So lief die vergangene Saison

In einem packenden Saisonfinale setzten sich die Münchner gegen Borussia Dortmund durch. Für den Rekordtitelträger war es der 29. Meistertriumph. Doch anders als in den vorherigen Jahren blieb der Titelkampf lange spannend: Die Münchner und Borussia Dortmund lieferten sich im Saisonendspurt ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Zur Winterpause sah es noch so aus, als könnte der BVB die Bayern-Dominanz durchbrechen. Bis zu neun Punkte Vorsprung hatten die Westfalen, der Stuhl von Trainer Niko Kovac wackelte gewaltig. Vor allem nach dem blamablen 3:3 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf, als die Münchner im eigenen Stadion eine 3:0-Führung verspielten.

Doch zur Rückrunde drehten die Münchner richtig auf und starteten eine erfolgreiche Aufholjagd. Der 5:0- Sieg gegen Dortmund am 28. Spieltag war eine Art Matchpoint. Doch erst am letzten Spieltag konnten die Bayern den siebten Titel in Folge fix machen.

Wer kommt, wer geht?

Der FC Bayern steht vor dem Umbruch. Mit Franck Ribéry (Ziel unbekannt) und Arjen Robben (Karriereende) verließen zwei absolute Identifikationsfiguren und Leistungsträger den FC Bayern. Beiden gelang bei ihrem letzten Auftritt vor heimischen Publikum ein perfekter Abschied: Beide schossen noch ein Tor- beim Treffer von Ribéry ließ Präsident Uli Hoeneß seinen Tränen freien Lauf.

Weniger emotional, dafür aber umso spektakulärer verlief der Abgang von Mats Hummels. Für viele überraschend wechselte der Abwehrspieler zurück nach Dortmund. Mit ein Grund soll ein Neuzugang sein: Mit Weltmeister Lucas Hernández kam von Atlético Madrid ein neuer Verteidiger - 23 Jahre alt und 80- Millionen Euro teuer. Für die Bayern und den deutschen Fußball war es der bislang teuerste Transfer der Geschichte. In einem Gespräch mit Hummels sollen die FCB-Verantwortlichen dem 30-Jährigen klar gemacht haben, dass Niklas Süle und Hernández in der Innenverteidigung gesetzt seien.

Ebenfalls für die Innenverteidiung wurde Hernández' Weltmeisterkollege Benjamin Pavard von Absteiger VfB Stuttgart verpflichtet. Er steht in Konkurrenz zu Jérôme Boateng. Der ehemalige Nationalspieler wird wohl beim FC Bayern bleiben - obwohl ihm Hoeneß auf der Meisterfeier zu einem Wechsel geraten hatte.

"Jérôme und Benjamin haben das zuletzt sehr gut gemacht. Lucas wird auch schnell darauf drängen, zu spielen. Ich bin, so wie wir dastehen, sehr zufrieden mit meiner Verteidigung." Niko Kovac

Die Verteidigung steht also. Die Suche nach einem offensiven Mittelfeldspieler und einem Backup für Robert Lewandowski gestaltet sich dagegen bislang äußerst schwierig. Der Königstransfer blieb bislang aus. Der heftig umworbene Leroy Sané von Manchester City zog sich kurz vor einem möglichen Wechsel eine schwere Knieverletzung zu.

Stattdessen wurde kurz vor Bundesliagstart der 30-Jährige Ivan Perisic verpflichtet. Der Kroate kommt für fünf Millionen Euro Leihgebühr von Inter Mailand.

Der Trainer

Niko Kovac geht in seine zweite Saison beim FC Bayern. Doch trotz des gewonnenen Doubles fehlt der öffentliche Rückhalt, vor allem von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Immer wieder gibt es feine Spitzen in Richtung des Coaches. Zuletzt gab es einen Rüffel für Kovac, weil sich der Kroate optimistisch zu einer Sané-Verpflichtung äußerte. Vor allem der "mut- und herzlose Auftritt" beim Aus in der Champions League im Achtelfinale gegen den FC Liverpool "wurmt" den Vorstandsboss anscheinend bis heute. Einzig Uli Hoeneß stand auch in unruhiger Zeit hinter Kovac. Doch der Präsident wird sein Amt wohl im November niederlegen.