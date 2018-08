Teamcheck FC Bayern: Mit "Mia san mia" zum nächsten Titel

Erwartungen an die Saison

Nach dem 5:0-Sieg gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt im Supercup befürchtet Fußball-Deutschland schon wieder Langeweile im Kampf um die Bundesliga-Krone. Die siebte Meisterschaft in Folge scheint fast schon wieder sicher zu sein. Immerhin zeigten sich die Bayern im Pokal als angreifbar: 2017 die Halbfinalniederlage gegen Dortmund und 2018 die Finalpleite gegen Frankfurt.

"Natürlich sind wir so selbstbewusst zu sagen, dass wir deutscher Meister werden wollen." Niko Kovac

Nach zwei Jahren mit "nur" einem Titel wäre das Double eigentlich schon wieder ein Erfolg, wäre da nicht Karl-Heinz Rummenigge, der durchaus ein Triple wünscht: "Wir möchten in allen drei Wettbewerben erfolgreich sein, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League insbesondere." Uli Hoeneß gibt sich da schon etwas bescheidener. "Ja, ich möchte das Champions-League-Finale erreichen, ich möchte Champions-League-Sieger werden, aber ich möchte das nicht mit Schulden erkaufen und nicht von irgendeinem Mann abhängig sein, der heute in Fußball investiert und übermorgen in Pferde."

"Ist der Champions-League-Sieg das Maß aller Dinge? Wir müssen unsere Fans und Mitglieder zufrieden stellen mit möglichst großem Erfolg, aber in einem Gesamtpaket - möglichst seriös und wirtschaftlich. Das halte ich für wichtiger."Uli Hoeneß